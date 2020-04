Acquasparta, fiamme in azienda trasporti

Vigili del fuoco di Terni al lavoro, sabato pomeriggio, presso gli spazi dell’impresa di trasporti Pasquinelli di Acquasparta (Terni) per un incendio che, dopo aver interessato un autotreno di proprietà di un privato e presente nell’area per una riparazione, avrebbe finito per minacciare un capannone adiacente. Le fiamme, partite accidentalmente, sarebbero state alimentate dal forte vento che per l’intera giornata di sabato ha spirato sul territorio. La struttura – grazie al lavoro del 115 ternano di concerto con i carabinieri del comando stazione di Acquasparta – non ha riportato danni: l’unico a ‘rimetterci’ è stato il veicolo da lavoro, andato distrutto.

