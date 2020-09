Acquasparta-Massa: «Tiberina un dramma»

di Voltero Petrocchi

Caro sindaco Montani, qualche giorno indietro ci dicevi che il tunnel verso Spoleto rivoluzionerebbe (in positivo) le sorti dei nostri territori. Qualche dubbio sugli effetti di tali ‘rivoluzioni’ è lecito averlo ma visto che anche il Comune di Massa Martana sarebbe della partita e che con quel sindaco occorrerà comunicare, potreste vedere intanto come collegare meglio le due cittadine. La Tiberina nel tratto Acquasparta/Massa Martana non è più una ‘strada’ (naturalmente la situazione non è precipitata in quest’anno e mezzo) ed ora sono anche anche comparse scritte sull’asfalto (rimasto), non proprio ‘augurali’. La strada è provinciale e situazioni disastrate non mancano anche altrove ma ‘da che parte’ occorrerà pure cominciare a farsi sentire. Ti e vi ringrazieranno residenti, automobilisti, turisti, ciclisti e tutto coloro cui interessano le ‘rivoluzioni’ ma anche ciò che capita ‘sotto casa’.