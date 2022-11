Acquasparta: via Cesarini addobbata con materiali di riuso

Domenica 27 novembre la Pro loco di Acquasparta realizza un evento totalmente green: ‘Ricicla l’addobbo’ coinvolge associazioni del territorio e cittadini allo scopo di adornare con materiali di riuso uno dei vicoli del borgo. «Acquasparta – spiegano gli organizzatori – è uno dei borghi più belli d’Italia, i suoi vicoli raccontano tante storie e oggi è il momento di aprire ad un’ulteriore narrazione, quella del riuso, che poi viene dal passato, e che sarà la base adatta per aggiungere un ulteriore tassello: quello di aprire una finestra su un futuro sostenibile». L’addobbo natalizio riciclato vestirà a festa via Cesarini, uno dei vicoli più significativi della cittadina e lo farà, parafrasando papa Francesco, ‘dissequestrando’ il Natale dal consumismo per riportarlo ad un valore di unione e umiltà. «Il 27 novembre apriremo uno spiraglio alla speranza per un futuro migliore e porteremo al centro la cittadinanza attiva e consapevole di poter fare qualcosa per il proprio paese». Ad Acquasparta il calendario delle manifestazioni natalizie prevede eventi di intrattenimento, spettacoli, cibo di strada, musica, arte e tante sorprese per tutte le età.

