Ad Amelia il Covid ‘cancella’ il Natale e limita scuole e sport

Nuovi provvedimenti ad Amelia alla luce dell’aumento dei casi di Covid registrato negli ultimi giorni, in particolare tra bambini e ragazzi (i 110 attuali positivi – riferisce il Comune – nel corso della giornata di martedì sono saliti a 120). Il sindaco Laura Pernazza ha annunciato un’ordinanza che sarà valida per 10 giorni, a partire da martedì stesso, decisa su indicazione del commissario regionale per l’emergenza Covid, Massimo D’Angelo. «Le misure – spiega il primo cittadino – sono state assunte in considerazione dell’andamento epidemico e dell’attuale incidenza nel nostro comune (15 classi in isolamento), tenuto conto che i casi sono distribuiti maggiormente nelle classi di età scolare comprese tra 0 e 12 anni e che 43 casi positivi su 110 complessivi non sono ad oggi vaccinabili per età».

Misure drastiche

L’ordinanza prevede la sospensione delle attività didattiche in presenza, delle scuole pubbliche e private, relativamente alle classi di asili nido, infanzia, primaria e secondaria di primo grado con relativa attivazione di modalità in Dad per le medesime classi. Scatta anche la sospensione delle attività sportive non agonistiche e ludico-ricreative per i soggetti di età under 12, l’utilizzo della mascherina all’aperto in ogni circostanza, la sospensione delle manifestazioni ed eventi culturali al chiuso e all’aperto. Le disposizioni resteranno in vigore per i prossimi 10 giorni, salvo ulteriori indicazioni rispetto all’evoluzione dell’andamento epidemico. Pertanto tutti gli eventi natalizi in programma fino al 24 dicembre sono annullati.