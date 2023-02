Addio con polemiche al Superbonus: ‘Nero su Bianco’ ne parla

Il governo sospende lo sconto in fattura e la cessione dei crediti. Maggioranza e opposizione spaccate. Un cambio di passo che, come prevedibile, ha dato il via forti polemiche, che fin da subito messo in allarme il settore edile. Superbonus, cosa succede ora ai crediti degli italiani? Sono questi i temi che tratterà il talk show ‘Nero Su Bianco’ in onda martedì 21 febbraio alle ore 20.45 su Umbria+ (canale 15 del digitale terrestre) e su www.umbriapiu.it. Insieme al conduttore, Laurent De Bai, ci saranno l’onorevole Lucia Albano (sottosegretario al Mef), Mauro Franceschini (presidente Confartigianato), Giuliano Granocchia (presidente Confersercenti), Andrea Orazi (commercialista e revisore dei conti), Laerte Grimani (presidente Rete Coop 110).

