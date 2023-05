Agguato con rapina nel parcheggio della scuola: arrestati tre minorenni

Ha pubblicato online l’annuncio per vendere alcune sigarette elettroniche e a contattarlo è stato un 17enne che gli ha dato appuntamento sabato notte nel parcheggio della scuola elementare di San Martino in Colle (Perugia) per lo scambio. Il ragazzo – 18enne – ha raggiunto il luogo dell’incontro e lì è stato subito aggredito alle spalle da tre giovani che lo hanno prima colpito con un casco e poi, una volta finito a terra, preso a calci e pugni. Un amico del giovane aggredito ha cercato di aiutarlo ma è stato a sua volta colpito a suon di pugni. Durante l’azione violenta, i tre aggressori si sono impossessati del portafogli e delle sigarette della vittima; poi si sono allontanati ma a fermarli ci hanno pensato due agenti della polizia di Stato liberi dal servizio.

Arrestati

I due ragazzi picchiati sono stati accompagnati al pronto soccorso mentre i tre presunti rapinatori sono finiti in questura: tutti classe 2006 e con precedenti di polizia, sono stati trovati in possesso della refurtiva e del casco usato nell’aggressione. Su disposizione del procuratore presso il tribunale per i minorenni di Perugia, Flaminio Monteleone, sono stati arrestati per rapina pluriaggravata e denunciati per lesioni personali aggravate. Successivamente sono stati condotti nelle loro abitazioni, in regime di arresti domiciliari e in attesa dell’udienza di convalida di fronte al giudice competente.