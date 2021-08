«Il green pass? Ve lo stampo sulla t-shirt»

di P.C.

Al momento è soprattutto un gioco, ma – si sa – dal ‘cazzeggio’ nascono le idee migliori. E in quest’arte, in particolare nelle sue declinazioni social, Alberto Guarducci è diventato un maestro. Ingegnere per professione, imprenditore nel settore turistico per eredità e famiglia, ‘supremo’ per vocazione: è così che si fa chiamare, col gusto dell’iperbole e dell’autoironia, dai seguaci social.

Questione di famiglia

Il coraggio dell’idea innovativa – provocatoria quasi – e la capacità di saper vendere bene, trasformando difetti in pregi e problemi in opportunità, sono doti di famiglia, così come la passione per il calembour: suo fratello Eugenio ne ha fatto cifra stilistica delle sue creature – Eurochocolate su tutte – anche se (queste doti) le esprime soprattutto nelle operazioni di marketing ufficiali, studiate a favore di telecamera; è uomo di istituzioni e fra i social ama l’elitario twitter.

Arte dadaista

Più popolare, nel senso letterale del termine, Alberto invece rifugge i media (non ha voluto farsi intervistare; ndr) e piuttosto si rifugia sui social: adora TikTok ed è iperprolifico su Facebook, dove a differenza del più noto fratello, raramente promuove le sue attività imprenditoriali (dirige l’albergo di famiglia a Porto Recanati, Il Brigantino, e cura il marketing del Giò, a Perugia, diretto dall’altra sorella Valeria; ndr) ma preferisce lanciarsi in surreali iniziative come quella dei sondaggi_ucci e delle magliette di arte dadaista ‘scopri l’intruso’. Cose che a spiegarle viene difficile farle capire (anche per lui) e quindi vi conviene andarle a guardare sulla sua pagina facebook:

Leggero fino a un certo punto

È cazzeggio? Certo. Ma è cazzeggio impegnato. Solo per rimanere all’ultimo periodo, sulla sua pagina è nato un fervido dibattito sulla opportunità del primo lockdown, sulle aperture scaglionate degli esercizi pubblici e sul gioco dei colori delle regioni (si inventò un premio per chi capiva di che colore era l’Umbria di giorno in giorno). Ma si parla anche di eutanasia e del senso dell’arte, dopo le polemiche sull’ultima opera di Mamo. E ovviamente in questo periodo si parla di green pass, ma sempre a modo suo. Nei giorni in cui si discuteva il decreto si inventò il ‘Green Calm’ poi si fece ritrarre tutto verde con la scritta ‘Green Pazz’.

Il Green Pass sulla maglietta

E ora, proprio sull’onda del cazzeggio e del successo dell’arte dadaista (alcune ‘opere’ sono state già immortalate su magliette che girano nelle spiagge italiane), ecco l’idea ‘suprema’: visto che per entrare nella maggior parte dei locali bisogna esibire il qr code del green pass, perché non farselo stampare direttamente sulla t-shirt? «La indossi per entrare alle fiere, alle sagre, nei locali, a scuola – scrive Guarducci – velocizzi le operazioni di accesso e promuovi la campagna vaccinale. Infine sei cool».

Da idea a progetto

Il prototipo al momento è solo su file e ha il qr code dello stesso Guarducci («Provare per credere», scrive lui), ma a quanto pare già alcune richieste sono arrivate in privato. E, per sicurezza, è già stato registrato il dominio artedadaista.it nel caso qualcuno provi a rubare l’idea. Potere del cazzeggio…