Alcantara: il vice ministro Valentini in visita. «Brand iconico e unico al mondo» – Foto

Visita istituzionale del vice ministro delle imprese e del made in Italy, mercoledì pomeriggio, presso lo stabilimento Alcantara di Nera Montoro (Narni) che produce l’omonimo materiale utilizzato in tutto il mondo e in settori che vanno dalla moda e accessori all’automotive, dall’interior design e home décor al consumer-electronics. Accolto dal presidente e ad Andrea Boragno, Valentini ha visitato gli impianti insieme agli ospiti istituzionali e alla stampa, guidati dal direttore di stabilimento Giovanni Addino e dal direttore di sostenibilità Carlo Ammirati.

Forza lavoro

Alcantara Spa – fondata nel 1972 e la cui produzione e gestione sono concentrate interamente in Italia – conta 554 unità lavorative, di cui 79 per ricerca e sviluppo e complex manufacturing. L’età media è di 42 anni, i laureati sono il 20% e i diplomati il 69% del totale.

«Brand iconico»

Il vice ministro Valentini, al termine della visita, ha sottolineato come la Alcantara rappresenti «un esempio di brand iconico che si identifica con l’azienda. Grazie ad imprese come Alcantara – ha detto – il made in Italy si qualifica come brand che ne racchiude al suo interno tanti altri, in grado di costruire un immaginario, un insieme di valori, un’emozione. Gl imprenditori italiani sono i veri ambasciatori di un brand inclusivo e non esclusivo. Nel caso di Alcantara abbiamo l’esempio di brevetti e capitali giapponesi che hanno scommesso sul made in Italy, riuscendo a cogliere qualità e attivando investimenti che vanno a beneficio di tutti».

Qualità e cura per l’ambiente

«Alcantara – riporta una nota aziendale – ha espanso i propri mercati in modo capillare e globale, con grandi risultati soprattutto all’estero, grazie alla strategia valoriale del made in Italy che coniuga in modo straordinariamente abile tecnologia e artigianalità, basandosi su ricerca e innovazione continue. Questo processo è amplificato da un rapporto estremamente costruttivo con le eccellenze del design internazionale, grazie alle consolidate collaborazioni con designer affermati, avanguardie creative e con le più prestigiose istituzioni museali. Il mondo dell’auto per Alcantara è uno dei settori di attività di maggiore sviluppo e il materiale viene scelto dai più affermati marchi del lusso e della sportività, come Maserati e Alfa Romeo, per le sue caratteristiche uniche. Nel momento più critico della crisi economica internazionale – prosegure la nota – Alcantara decise di andare in controtendenza e investire in sostenibilità con un approccio sistemico pioneristico: nel 2009 fu la prima azienda in Italia a ottenere la certificazione di ‘carbon neutrality’ e ogni anno misura le emissioni di gas ad effetto serra attribuibili alle attività aziendali e al prodotto, mettendo in campo azioni per la loro riduzione e compensando le emissioni residue attraverso progetti di compensazione certificati e verificati. Recentemente Alcantara ha lanciato una versione speciale del noto materiale composta al 68% da poliestere riciclato, prodotto in Europa, certificato e derivante da riciclo di scarti post-consumo. In parole più semplici, gli scarti di materiali plastici, anziché essere portati in discarica, inceneriti o peggio dispersi nell’ambiente, vengono raccolti, purificati e rigranulati».

