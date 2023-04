Alessandro Borghese stregato dalla Via dell’Olio. In Umbria per ‘4 ristoranti’

Alessandro Borghese sceglie nuovamente l’Umbria. Lo chef nato a San Francisco e diventato famoso in tv con Cortesie per gli ospiti e tanti altri programmi, è arrivato in nel ‘cuore verde d’Italia’mper registrare una puntata del suo ‘4 ristoranti’. La prima notizia è arrivata domenica quando Borghese ha pubblicato su Facebook un post per celebrare le bellezze di questi territori e in particolare della Via dell’Olio Umbra: «Posizionata al centro della nostra Italia c’è l’Umbria, con una zona dove ti giri ti giri, sei circondato da ulivi. Una via che si estende per circa 40 chilometri, tra Assisi e Spoleto, attraversando Spello, Foligno e Trevi». Date le indicazioni geografiche, ecco i complimenti: «Questa via è un gioiello tutto italiano, 90mila ettari di terreno dedicati alla cultura dell’ulivo». Poi il primo indizio sul motivo del suo arrivo in Umbria: «Lo sanno bene i ristoratori umbri, che tra aziende agricole, trattorie con frantoio, agriturismi e osterie arroccate sui borghi dell’Appennino, dell’oleo-turismo hanno fatto una vocazione, portando avanti la loro idea di ristorazione con al centro sempre lui: l’olio extravergine di oliva, ovviamente di produzione propria». Come era prevedibile al centro del sua gitarella nel cuore verde d’Italia, in questo caso anche oro, ci sono vari ristoranti.

La puntata di 4 ristoranti

Lunedì pomeriggio è lo stesso Borghese a dare la conferma. Si fa un video-selfie dove mostra il panorama delle colline umbre e le persone che lavorano con lui. Quella e le successive tre storie mostrano il logo di ‘4 ristoranti’. Parte la curiosità: dove sarà stata girata la puntata che il conduttore ha velatamente (mica troppo) annunciato essere incentrata sull’olio? In questo caso arrivano in aiuto gli indizi social tramite i commenti di chi ha avvistato il van che trasporta i concorrenti con il logo della trasmissione. È stato avvistato a Campello sul Clitunno, Giano dell’Umbria, Gualdo Cattaneo e Bettona. Questi i quattro comuni dove sarebbe stata girata la puntata mentre Foligno avrebbe accolto il cast per una notte e Trevi sarebbe stato scelto per raccontare il territorio. Papabili come locali Trattoliva a Campello e Il poggio degli ulivi a Passaggio di Bettona. Sul resto ancora tutto tace.