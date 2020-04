Altre donazioni per l’ospedale di Terni

Ancora solidarietà per l’ospedale ‘Santa Maria’ di Terni: nella giornata di venerdì sono infatti giunte le donazioni della Salus Terni e della CRI 3D Printing. La prima, attraverso la titolare Valeria Bravi, ha consegnato 220 mascherine FFP2 nelle mani di Leonardo Fausti dell’ufficio affari generali. Una donazione possibile grazie a tutte quelle persone che hanno pagato un trattamento estetico in anticipo: il ricavato ha permesso di acquistare le mascherine, poi donate. Un’idea originale e utile. Dalla 3CRI 3D Printing sono invece giunte maschere facciali stampate in 3D. Ennesimo gesto importante in una fase comunque delicata per la sanità ternana.

EMERGENZA CORONAVIRUS – UMBRIAON