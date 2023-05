Amelia: box autovelox nel mirino. Ennesimo danneggiamento, scatta l’indagine

Nel territorio amerino c’è chi non va prorio d’accordo con gli autovelox e in particolare con le postazioni che periodicamente li ospitano. L’ennesimo danneggiamento – ad opera di ignoti che hanno usato vernice spray – è avvenuto nella notte tra sabato e domenica e ha riguardato un box posto al chilometro 8+550 della strada statale 205 Amerina, appena fuori dal centro abitato, verso la frazione di Fornole in località Santa Maria. Il box è uno di quelli recentemente installati su vari punti del territorio (per la maggior parte all’interno del centro abitato come concesso dalla legge 120) dalla polizia Locale su mandato dell’amministrazione comunale, con impegno di risorse pubbliche per contrastare l’alta velocità e le condotte di guida pericolose. La media delle sanzioni elevate dallo scorso marzo attraverso gli autovelox comunali è di 3,2 al giorno: l’efficacia del deterrente sta nell’abbattimento, stimato oltre l’80%, dei transiti con velocità superiori ai limiti imposti con segnaletica. Per la riparazione della postazione serviranno chiaramente altre risorse pubbliche e l’indagine della polizia Locale di Amelia, attivata dopo il fatto, mira a risalire ai reponsabili dell’atto vandalico.

