Amelia, c’è ‘Baccano a Montecampano’: 12° festa del vino

«Dove regna il vino, non regna il silenzio». Con questo claim la pro loco locale lancia la XII edizione di ‘Baccano a Montecampano’, in programma nella frazione di Amelia domenica 15 ottobre: «Dalle 16 fino ad esaurimento scorte». Sono previsti stand gastronomici (fregnacce, coratella, fagioli con le cotiche, lenticchie, pizza, porchetta, polenta, pasta, fegatelli, salsicce, arrosticini, fritti, dolci, castagne), musica e balli per le vie del centro. Con classica conversione dei soldi in bacchi: «Nel baccanale l’euro non vale».

