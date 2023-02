Amelia: con l’auto contro l’angolo del monastero. Illeso

Incidente stradale autonomo nel pomeriggio di martedì 14 febbraio, intorno alle ore 15, nel centro storico di Amelia in via Posterola. Un uomo di circa 70 anni al volante di un’autovettura Mitsubishi, ne ha perso il controllo finendo contro l’angolo del monastero di San Magno. L’uomo, residente ad Amelia e negativo a tutti gli accertamenti, non ha avuto necessità dell’intervento del 118. I rilievi riguardanti il sinistro e i danni cagionati, sono stati eseguiti dagli agenti della polizia Locale del comando di Amelia.

