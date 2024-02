Amelia, gatto preso a fucilate: soccorso dal WWF e salvato. Ha già trovato una casa

Brutto episodio in quel di Fornole, frazione di Amelia, dove domenica pomeriggio un gatto è stato trovato sul ciclo di strada di Montecampano. Inizialmente sembrava essere stato investito, ma poi – a seguito dell’intervento sul posto delle volontarie del WWF che si sono prese cura della bestiola – è emerso ben altro. In pratica, una volta portato presso uno studio veterinario di Terni e sottoposto a radiografia, è emerso che il gatto, oltre ad avere fratture multiple del bacino, aveva nel corpo numerosi pallini di piombo, presumibilmente conseguenza di colpi sparati con fucile da caccia. Le lesioni da arma da fuoco non hanno riguardato la testa e la parte anteriore del corpo dell’animale, che è stato sottoposto alle necessarie cure per salvargli la vita. Ora sta un po’ meglio anche se è sempre ricoverato: per quando si rimetterà in sesto, una nuova padrona è già pronta ad accoglierlo con amore nella sua casa. Alla brutta scoperta di domenica ha fatto poi seguito la denuncia, da parte dello stesso WWF, ai carabinieri forestali del comando stazione di Terni, perché si cerchi di ricostruire l’accaduto, risalendo ai responsabili del grave gesto. Fra l’altro in zona Fornole, altri gatti sarebbero recentemente spariti ‘nel nulla’.

Condividi questo articolo su