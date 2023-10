Amelia: nasce ‘Lights for Cinzia’ per onorare la memoria di una donna speciale

Sabato 7 ottobre, presso la sala Conti Palladini ad Amelia (Terni), è stata presentata alla cittadinanza l’associazione culturale ‘Lights for Cinzia’, dedicata alla memoria di Cinzia Stamigna, farmacista amerina scomparsa nel giugno del 2022 e conosciuta per il suo impegno nel sociale e nella vita culturale della città.

«Gli amici, con la costituzione di questa associazione – riferisce una nota dell’associazione – intendono realizzare una serie di progetti rivolti in maniera particolare alle nuove generazioni, interpretando nel modo più autentico l’amore che Cinzia ha sempre dimostrato verso i giovani. Progetti che, come previsto nello statuto dell’associazione, ‘tenderanno a valorizzare diverse forme artistiche ed espressive, promuovendo luoghi e spazi per la creazione e la fruizione del patrimonio culturale, sempre nel rispetto del pluralismo e della circolazione di tutte le idee con spirito di tolleranza e solidarietà’». L’invito da parte degli amici è di «sostenere l’associazione che a breve si riunirà per programmare le attività previste per il 2024».