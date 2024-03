Amministrative 2024: il focus di ‘Nero su Bianco’

‘Elezioni 2024: l’Umbria al voto’. Questo il titolo della trasmissione ‘Nero Su Bianco’, condotta dal giornalista Laurent De Bai e in onda oggi martedì 19 marzo alle ore 20.45 su Umbria+ (canale 15 del digitale terrestre, streaming www.umbriapiu.it). A meno di tre mesi dal voto amministrativo per l’elezione diretta dei sindaci, il quadro generale prendere forma in maniera più stabile e consolidata. Ospiti in studio: Leonardo Caponi (candidato sindaco Comune di Perugia), Rocco Girlanda (candidato sindaco Comune di Gubbio), Erigo Pecci (candidato sindaco Comune di Bastia Umbra), Francesca Tizi (consigliere comunale Movimento 5 Stelle Perugia).

