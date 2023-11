Passeggiata tra gli ulivi, degustazioni, laboratori e prodotti tipici locali. È tutto ciò che è previsto nel weekend ad Arrone in occasione di ‘Amor d’Olio‘, organizzato dal Comune con la collaborazione della pro loco territoriale nell’ambito dell’iniziativa ‘Frantoi Aperti’: numerose le iniziative in programma tra sabato 18 e domenica 19 novembre. Sotto il programma completo con tutte le info necessarie per partecipare.

Condividi questo articolo su