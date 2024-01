Arrone, centro di Protezione civile in arrivo

Novità in arrivo ad Arrone, uno dei borghi della Valnerina ‘ternana’. È in costruzione il centro di Protezione civile come ha ricordato nella giornata di sabato il sindaco Fabio Di Gioia: «Il sisma del 2016 lo ricordiamo tutti, quello del 1997 pure. Non avevamo nulla per accogliere ed essere pronti a soccorrere le persone, soprattutto le categorie più fragili: bambini e anziani. Tra poco, invece, ci sarà uno spazio per tutti ad una condizione: la speranza che non avvenga più nessuna tragedia». Se ne parlerà tra qualche mese per la conclusione dell’opera.

Condividi questo articolo su