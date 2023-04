Asd Campitello, il direttivo unanime: «Noi apolitici e apartitici»

di Cristiano Castellani

Presidente Asd Campitello

Il giorno 28 aprile il presidente ha riunito il consiglio direttivo dell’Associazione Sportiva Campitello. Fra gli argomenti posti all’ordine del giorno, il consiglio ha ritenuto opportuno discutere il contenuto dei numerosi articoli di stampa apparsi sugli organi d’informazione e sulle testate giornalistiche locali, riguardanti proprio l’Associazione Sportiva Campitello.

Sul punto, il consiglio direttivo ha assunto, all’unanimità, una delibera d’indirizzo in cui è stata ribadita la natura apolitica ed apartitica dell’Associazione, nel rispetto delle previsioni statutarie. Giova ricordare che il Campitello ha accolto oltre 5.000 ragazzi in cinquant’anni di storia e di impegno sociale. Sotto questo profilo ha sempre cercato di svolgere una funzione educativa e di sostegno per le famiglie e per i nostri atleti.

Non sono mancate le attenzioni per garantire la crescita e l’adeguamento del campo comunale di cui siamo particolarmente orgogliosi. Da ultimo, ricordiamo l’avvenuto rifacimento del manto erboso per il campo a 7 e la ristrutturazione degli spogliatoi dedicati alla prima squadra.

Così, per la prossima stagione ci prepariamo ad organizzare nuove iniziative e numerosi investimenti che miglioreranno ulteriormente le strutture a nostra disposizione, con un costante incremento dei servizi resi e della qualità dell’offerta sportiva. Il prossimo intervento consentirà di riqualificare anche il campo a 5, dedicato ai più piccoli.

Pertanto, nel confermare la centralità delle finalità sportive, resta comunque inalterata la disponibilità nei confronti di tutti i candidati alle prossime elezioni, per ricercare momenti di confronto e presentazione dei programmi elettorali, con particolare riferimento al ruolo ed al sostegno delle associazioni sportive dilettantistiche che operano nel territorio comunale.

Rivendichiamo infine il rapporto trentennale con la Ternana Calcio che ci ha visti collaborare, attraverso specifiche convenzioni, per la costruzione d’iniziative e di programmi sportivi che hanno consentito all’Associazione ed ai nostri tesserati di raggiungere importanti risultati e numerosi successi agonistici.

Si vogliono inoltre ringraziare i giornalisti che in questi giorni hanno sempre offerto la possibilità di replicare o meglio precisare la posizione dell’Associazione, ma abbiamo preferito rispondere in modo congiunto e, lo speriamo, con un carattere definitivo. È gradita l’occasione per anticipare a tutti che l’Associazione compie nel 2023 i suoi cinquant’anni e che, per l’occasione, cercheremo di festeggiare l’avvenimento coinvolgendo la Città di Terni e tutti coloro che hanno indossato, almeno una volta, i colori rossoblù. Grazie a tutti.