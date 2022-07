Aspettando Arisa, la scena del Tributo Endrigo è dei giovani

Torna anche quest’anno ‘Terni canta Endrigo’, lo spazio dedicato agli artisti locali nell’ambito della 10° edizione del Tributo Sergio Endrigo. Le due serate, il 2 e 3 settembre, si svolgeranno nella suggestiva cornice di Largo Sant’Alò, nel cuore del centro storico di Terni.

Spazio ai giovani emergenti

«Protagonisti di questi due appuntamenti – spiegano gli organizzatori – saranno giovani artisti emergenti provenienti soprattutto dal nostro territorio. Sono stati selezionati tra i numerosi che hanno risposto alla nostra call lanciata dai social nei mesi scorsi. Non è stato facile restringere il campo e ci rattrista non aver potuto ammetterne di più. Queste due serate offriranno ai giovani partecipanti l’occasione per farsi conoscere dal pubblico con l’augurio che il loro talento possa essere apprezzato e magari anche notato da qualche ‘addetto ai lavori’ appositamente invitato».

Due serate per solisti e gruppi

La prima serata del 2 settembre sarà dedicata alle esibizioni dei cantanti solisti, mentre quella del 3 settembre vedrà esibirsi i gruppi. I giovani partecipanti sono: Orchestra Magna, Battito, Lucrezia Proietti, Rebecca Bordacchini, LLANTO, DAMIX, Giulia Muti, Eleonora Zumbo, Conversi, Olivia, LARSEN, Band69, QUIK’N DRUGS, Mogano, CoroInGrado, RAIDERS. Ad ognuno è stato richiesto di reinterpretare un brano scelto tra la vasta produzione di Endrigo, potendo poi proporre i propri brani. Le serate – con ingresso gratuito – saranno condotte da Alessandro Cavalieri, giornalista, speaker radiofonico e cantante. «Non si tratta di una competizione – chiariscono dal Tributo Endrigo – ma di un’occasione data a giovani del territorio per fare conoscere il proprio talento. Importante segnalare come quest’anno, grazie ad un’idea di una delle tante aziende nostre sostenitrici, verrà assegnato un premio per il miglior testo tra i brani inediti».

Aspettando Arisa

Individuato anche l’artista che aprirà il concerto di Arisa il 4 settembre all’anfiteatro romano. Spazio a Nicolò Angeolosanti, in arte NARTICO, giovane cantautore ternano che si sta facendo notare a livello nazionale. «Con l’occasione ricordiamo che i biglietti per il concerto di Arisa sono in vendita sul circuito Ticket Italia e a Terni presso NewSinfony in Galleria del Corso».