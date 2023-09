Assisi, c’è Enrico Brignano con ‘Ma… diamoci del tu!’

C’è Enrico Brignano in arrivo in Umbria. Il comico e cabarettista romano sarà di scena ad Assisi con il suo spettacolo ‘Ma… diamoci del tu!’, scritto con Manuela D’Angelo e la collaborazione ai testi di Alessio Parenti con musiche originali di Andrea Perrozzi.

In Umbria

Brignano sarà in Umbria da lunedì 11 a mercoledì 13 dicembre al teatro Lyrick di Assisi: lo spettacolo andrà in scena partire dalle 21 ed i biglietti sono disponibili dalle 17 odierne sul portale vivoconcerti.com ed in tutti i punti vendita autorizzati da martedì 19 settembre alle 11.