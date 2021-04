Attacco Fere stellare, tra i migliori d’Europa. C’è chi ha fatto 104 gol

La Ternana con il poker al ‘Veneziani’ di Monopoli ha raggiunto un traguardo sensazionale, i 90 punti in stagione. Ancor più straordinario è il numero delle marcature realizzate nel percorso che ha portato le Fere a vincere il campionato con un dominio senza precedenti nella storia rossoverde: sono 92, cifra record nei tornei professionistici italiani 2021-2022 e tra le più alte in Europa, compresi i tornei – certo, non tutti, non ce ne vogliano le serie inferiori di Lussemburgo, Andorra, Kosovo o Fær Øer – meno rilevanti. C’è anche chi è riuscito a superare quota 100.

LA VITTORIA DI MONOPOLI

Il dato assoluto: due meglio delle Fere

Defendi e compagni al momento sono sul podio in Europa a livello di numero assoluto di reti all’attivo. Non sono ‘big’ o squadre di rilievo ad aver fatto meglio della Ternana: in cima alla lista c’è un team della Eerste Divisie olandese, vale a dire lo Sportclub Cambuur di Leeuwarden. Per loro, dominatori del campionato alla pari delle Fere, ci sono ben 104 gol in 35 match disputati. Inavvicinabile da chiunque. Anche da chi, con ogni probabilità, riuscirà a stretto giro ad arrivare alle tre cifre come la Stella Rossa di Belgrado: i serbi dell’ex Inter Dejan Stanković sono a quota 95 in 33 incontri nella Superliga. Con il 2-4 del ‘Veneziani’ Falletti e compagni hanno invece messo alle spalle i moldavi dello Sheriff Tiraspol che, in 29 sfide della Divizia Națională, sono andati a segno in ben 91 occasioni. I team conosciuti? Ottimo score per Ajax (89), Bayern Monaco (86) e Rangers Glasgow (81).

Media, cambia il discorso

Discorso differente invece se si prende in considerazione la media gol per match. Il dato della Ternana è ottimo (2.62), ma in questo caso è lontano il record attuale in mano proprio allo Sheriff Tiraspol (3.13); meglio delle Fere anche – solo per citare le più note – lo stesso Ajax (2.96), Salisburgo (2.92) e Bayern Monaco (2.77). Nessuna di queste tuttavia – la curiosità – raggiunge il livello realizzativo della vera regina d’Europa in termini di gol all’attivo, il St Joseph’s Football Club della National League di Gibilterra: 56 gol in 14 partite, 4 ad incontro. Un po’ complicato da vedere in tornei competitivi e professionistici.