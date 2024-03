Autodemolizioni: quattro denunce e sanzioni con i controlli dei Forestali

Dodici aziende controllate – otto in provincia di Perugia e quattro in quella di Terni – con quattro controlli ‘non conformi’ e relative denunce all’autorità giudiziaria. Le verifiche sono state condotte dai carabinieri forestali dell’Umbria nel settore degli autodemolitori che gestiscono veicoli fuori uso, classificati quindi come rifiuti. Da qui la necessità di autorizzazioni specifiche per ogni fase del ciclo, dalla raccolta al trasporto, recupero e quindi smaltimento. «L’obiettivo della campagna controlli è contrastare eventuali gestioni illecite di rifiuti pericolosi e non pericolosi – spiegano i carabinieri forestali dell’Umbria in una nota -, verificare il rispetto dei regolamenti e delle specifiche norme cui sono sottoposte le aziende del settore affinché ci sia la massima tutela dell’ambiente e della salute umana, garantendo la corretta tracciabilità dei rifiuti in ingresso e in uscita dagli impianti di autodemolizione». Oltre alle quattro denunce – i reati contestati hanno riguardato il deposito incontrollato di rifiuti pericolosi, la mancata osservanza delle prescrizioni autorizzative nonché reati edilizi -, sono state elevate quattro sanzioni amministrative per circa 3 mila euro per il mancato rilascio dei certificati di rottamazione utili alla cancellazione al PRA, per le denunce e consegna delle targhe e dei documenti relativi al veicolo fuori uso.

