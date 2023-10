A1: tamponamento fra Fabro e Chiusi: un ferito e lunghe code

LE FOTO

Aggiornamento ore 16.50

Autostrade informa che l’incidente è stato risolto. «Al momento sul luogo dell’evento si transita su tutte le corsie disponibili e si segnalano 15 km in diminuzione di coda in direzione Firenze», segnala Autostrade per l’Italia.

Aggiornamento ore 14.22

Al momento si transita sulla sola corsia di sorpasso. «Agli utenti – è l’indicazione di Autostrade per l’Italia – si consiglia di uscire a Fabro, seguire per Fabro Scalo poi per Ponticelli e per Chiusi Scalo e infine rientrare in autostrada a Chiusi. Per lunghe percorrenze dirette verso Firenze consigliamo di uscire a Orte, prendere la E45 verso Perugia e rientrare sulla A1 a Valdichiana».

Un ferito e coda fino ad 11 chilometri, tra la tarda mattinata ed il primo pomeriggio di lunedì, lungo l’autosstrada A1 tra Fabro (Terni) e Chiusi (Siena). Sono le principali conseguenze dell’incidente che ha coinvolto due mezzi pesanti lungo la carreggiata nord, poco prima delle ore 13.30, all’altezza del chilometro 414 ovvero a circa 4 chilometri dal casello autostradale di Chiusi. Immediato l’intervento dei vigili del fuoco così come della polizia Stradale di Orvieto, del personale del 118 e della direzione 4° tronco di Firenze di Autostrade per l’Italia. Uno dei due autisti coinvolti, è rimasto incastrato nel proprio mezzo e per liberarlo sono serviti diversi minuti di lavoro da parte dei soccorritori. Una volta estratto, è stato trasportato in ospedale in ‘codice rosso’.