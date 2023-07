A1, Orvieto-Fabro: mezzo pesante sbatte e perde gasolio. Lunga coda in direzione nord

Articolo in aggiornamento

Incidente stradale alle ore 11 circa di lunedì mattina, lungo l’autostrada A1 nel tratto compreso fra Orvieto e Fabro (chilometro 448, provincia di Terni), in direzione Firenze. Il sinistro, autonomo, ha coinvolto un mezzo pesante che ha riportato danni al serbatoio, con conseguente sversamento di carburante sulla sede stradale. Sul posto sono intervenuti gli agenti della polizia Stradale di Orvieto, per regolare la viabilità, e il personale della direzione 5° tronco di Fiano Romano di Autostrade per l’Italia. In seguito all’incidente il traffico è stato temporaneamente canalizzato su una corsia di marcia e alle ore 12.45 si registrano circa 9 chilometri di coda verso Firenze. Per le lunghe percorrenze – consiglia Autostrade – si può anticipare l’uscita ad Orte, percorrere la E45 e rientrare in A1 alla stazione di Valdichiana.