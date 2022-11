Avances sessuali ad anziani per derubarli: 42enne arrestata. Furti per 20 mila euro

Una serie di furti con destrezza e con strappo a danni di anziani. Per questo motivo una donna romena è stato oggetto di un’ordinanza di una custodia cautelare in carcere in seguito all’intervento di polizia di Stato e carabinieri su input del gip del tribunale di Perugia. Le indagini sono della squadra Mobile con il contributo dell’Arma.

I fatti

La donna è entrata in azione tra il giusto e l’agosto 2022 con la cosiddetta ‘tecnica dell’abbraccio’: in sostanza era ‘esperta’ – in modo professionale – alla reiterata commissione di reati contro il patrimonio approfittando dello stato di fragilità delle vittime. Come? Approcciava uomini anziani con avances sessuali e, una volta distratti, prendeva collane d’oro con ciondoli e altri beni.

Gli episodi

In un caso, dopo essere stata rifiutata da un uomo, gli aveva strappato dalle mani una busta con 1.000 euro ritirati poco prima. In un altro, approfittando di una scusa, era entrata in casa di una vittima e, dopo essere rimasta in biancheria intima, si era attivata per rubare un orologio da 10 mila euro. Una volta scoperta dalla figlia dell’anziano era andata in fuga. Accertati sei furti – aggravati dalla destrezza e dalla minorata difesa dei malcapitati – con protagonista la 42enne. In alcune circostanze anche con violenza. I proventi della condotta della donna sono stati quantificati in circa 20 mila euro. Ora si trova nel carcere di Capanne.