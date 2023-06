Avvocati di Terni a Rivodutri per un match nel segno dell’amicizia solidale

Nel cuore del parco regionale di Santa Susanna nel territorio comunale di Rivodutri (Rieti), uno scenario naturalistico suggestivo, si è svolta una chermesse ricca di amicizia, umanità e fede in un clima di semplicità e gioia condivisa. Sabato 10 giugno è stato presentato sul campo sportivo comunale ‘Micheli’ il circolo ‘Laudato Si’ di Rieti – legalità e giustizia per l’ambiente e la vita’, aderente al ‘Movimento Laudato Si’ Cattolici per la nostra casa comune’, diffuso a livello internazionale.

Il circolo, promosso dalla dottoressa Maria Laura Petrongari di Rieti, ha l’intento di intraprendere azioni concrete di prossimità ispirate ai valori spirituali e anche civici declinati da Papa Francesco con la lettera enciclica Laudato Si’. L’evento è stato animato dalla simpatica partita amichevole di calcio disputata tra la compagine avvocati Terni (team manager Biancifiori, Allegretti allenatore, capitano Orsini) e la compagine Justitia Rieti con le maglie del circolo Laudato Si’ (team manager Andreani e capitano Ferroni). La partita è stata preceduta da un suggestivo momento di riflessione religiosa con la benedizione data dal sacerdote don Giovanni Gualandris con l’augurio di ben operare come testimoni di fede, l’invito ad impegnarsi nel concreto per la salvaguardia intelligente e sapiente del creato, per il bene comune, per la nostra salute e per le future generazioni. Una breve preghiera per la pace nel mondo che richiede l’impegno di tutti.

La vittoria è andata alla squadra di Rieti per 4 a 3. Le premiazioni sono state un momento di gioia anche per le famiglie presenti. La distribuzione della enciclica e di doni per tutti ha concluso l’evento. Hanno onorato la coralità della iniziativa la presenza di amici di sempre del locale Movimento per la Vita quali il dottor Alberto Virgolino, presidente della associazione italiana dei ginecologi e ostetrici cattolici, da oltre 20 anni formatore dei volontari e soci del Centro aiuto vita di Rieti in occasione di conferenze aperte a studenti, educatori e parrocchie. Presente la presidente del Movimento per la Vita di Terni, dottoressa Maria Cagnoli, gli amici della associazione reatina ‘Il sorriso di Filippo’, dottoressa Ciriello e coniuge, ed altre realtà attive sul territorio.

L’evento è stato possibile grazie all’associazione 50 & Più provinciale di Rieti (direttore Filiberto Paris) che è espressione di Confcommercio ed opera nell’ambito della cultura e del tempo libero per gli anziani, con concerti, passeggiate in borghi storici, conferenze e visite di luoghi artistici e religiosi in ambienti naturalistici di prossimità. Un doveroso ringraziamento è stato rivolto alla storica Torrefazione Faraglia di Rieti che ha condiviso lo spirito del progetto, a partire dalla sostenibilità ambientale.

LE FOTO