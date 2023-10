Avvocati Terni e polizia Penitenziaria Rieti: si rinnova l’amicizia nel calcio

Ancora un’occasione di amicizia e solidarietà per gli avvocati del Foro di Terni ed in particolare per la squadra di calcio che li rappresenta. Come l’anno precedente, il team ha partecipato all’incontro amichevole ‘Per il tempo del Creato’ che si è tenuto venerdì pomeriggio presso il campo di calcio del carcere di Rieti – con calcio di inizio dato dalla direttrice della casa circondariale, la ternana Chiara Pellegrini – e che ha opposto il team delle toghe ternane a quello della polizia Penitenziaria di Rieti. A differenza del 2022, quando gli avvocati di Terni si erano imposti, questa volta – rimaneggiati – hanno rimediato una sonora sconfitta. Ma, come si sa, la palla gira e magari ci sarà presto un’occasione per rifarsi. Intanto lo scopo di amicizia, sottolineato dagli organizzatori – il circolo ‘LaudatoSì di Rieti – Legalità e giustizia per l’ambiente e la vita’ presieduto dall’avvocato Adalberto Andreani – è stato centrato.

