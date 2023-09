Bandecchi in panchina contro la Reggiana? La Ternana: «No, ma ci sosterrà uguale»

Ad annunciare la presenza in panchina del sindaco di Terni ed ex presidente della Ternana, Stefano Bandecchi, sabato prossimo in occasione del match interno contro la Reggiana, era stato il giornale online di Unicusano, Tag24. Una presenza, quella di Bandecchi, che aveva avuto l’avallo – sue dichiarazioni – sia di mister Cristiano Lucarelli che del nuovo presidente della società rossoverde, Nicola Guida. Un gesto motivato con la volontà di spronare la squadra in un momento decisamente complicato, nonostante il bel gioco espresso. A riportare Bandecchi ‘in tribuna’ è però un comunicato della stessa Ternana Calcio – diffuso nel tardo pomeriggio di giovedì – che riportiamo di seguito: «In merito alla notizia comparsa questa mattina sugli organi di informazione – si legge – la Ternana Calcio comunica che l’ex presidente rossoverde e attuale sindaco di Terni, Stefano Bandecchi, non siederà in panchina in occasione della gara con la Reggiana, in programma sabato 30 settembre alle 16.15 allo stadio ‘Libero Liberati’. Il primo cittadino, non solo in veste ufficiale ma anche di acceso tifoso delle Fere, sarà comunque al fianco della squadra e di tutta la società per offrire il proprio, gradito sostegno, in questo momento delicato dal quale, siamo certi, i ragazzi in campo sapranno uscire alla grande». Difficile che la questione finisca qui, senza ulteriori repliche e prese di posizione.

