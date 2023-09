Basket Under 14: Terni fa la ‘voce grossa’ alle finali nazionali 3vs3 di Roseto degli Abruzzi

Tre giovanissimi atleti umbri, classe 2009, hanno tenuto alto l’onore del movimento cestistico regionale centrando un prestigioso terzo posto tra gli Under 14 alle finali nazionali 3vs3 LB3 a Roseto degli Abruzzi (Teramo), manifestazione ufficiale della Federazione italiana pallacanestro. Si tratta del ternano Tommaso Palenga, che quest’anno per la terza stagione vestirà i colori della Willie Real Sebastiani Rieti, con cui ha vinto i campionati regionali del Lazio Elite Under 13 (2021-22) e Under 14 (l’anno scorso), ottenendo anche un prestigioso secondo posto anche al Torneo Zanatta; di Matteo Casagrande, vincitore dell’ultimo campionato regionale umbro Under 15 con la Virtus Assisi; ed Emanuel Simon, anche lui fresco reduce da un trionfo in Umbria con la sua squadra, la Pontevecchio, tra gli Under 14. Quarto componente del team che ha brillato a Roseto era il reatino Luca Munalli, compagno di squadra di Palenga nella Willie Real Sebastiani. Al via, sui campi in riva al mare della località abruzzese, c’erano 19 formazioni, vincitrici dei rispettivi tornei di qualificazione nelle varie regioni italiane. Gli umbro-reatini, che si erano imposti a luglio nella prova organizzata a Terni da Albi Metalla e Francesco Amadio sul campo delle Piscine dello Stadio, hanno vinto in rapida successione i primi quattro match del girone eliminatorio, cedendo solo alla forte squadra di Cecina – favorita del torneo – e a quella Catania, poi risultata vincitrice assoluta. Giunti comunque secondi nel girone, i portacolori umbri hanno vinto nettamente gli ottavi ed ai quarti si sono trovati nuovamente di fronte Cecina. Stavolta, però, le cose sono andate diversamente ed è arrivata la vittoria al termine di una gara praticamente perfetta. Lo sforzo, fisico e di tensione agonistica, ha presentato però il conto in semifinale, giocata subito dopo e persa di un solo punto contro i ragazzi di Tortona. Nella ‘finalina’, invece, nessun problema contro la squadra di Grosseto e successo senza patemi per ottenere un terzo posto conclusivo, nobilitato anche dal maggior numero di punti segnati complessivamente tra tutte e 19 le squadre al via.

