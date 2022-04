Bastia Umbra: ladri nel concessionario, si portano via un’Audi

Il furto è avvenuto nella notte fra mercoledì e giovedì presso la concessionaria Automobili d’Eccezione di Ospedalicchio di Bastia Umbra (Perugia). Ignoti sono entrati nella struttura, portandosi via un’autovettura Audi S4 station wagon, di colore bianco, per poi fuggire di corsa dalla scena. Sull’accaduto sono in corso indagini da parte dei carabinieri della Compagnia di Assisi, per cercare di risalire agli autori del ‘colpo’. Sul posto c’erano diverse altre vetture, anche di valore, ma i ladri hanno scelto proprio quella. Una delle ipotesi è che sia stata asportata per compiere altri reati, ad esempio rapine. Ma qui siamo nell’ambito delle supposizioni.

Condividi questo articolo su