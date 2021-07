‘Benedetta’ in lizza per la Palma d’Oro e Terni ‘tifa’ con i 13 figuranti

di Fra.Tor.

‘Benedetta’, il film di Paul Verhoeven – girato nel 2018 in lingua francese in Italia e molto in Umbria, con protagoniste le città di Bevagna e Perugia dove sono state riprese molte delle scene all’aperto – si candida alla Palma d’Oro di Cannes. Diversi i figuranti umbri nella pellicola del regista olandese che fa molto discutere. E la truppa ternana – tredici persone – era decisamente nutrita.

«Esperienza galvanizzante per noi figuranti»

«È stata un’esperienza faticosa, ma molto bella» racconta il ternano Michele Rito Liposi, comparsa in centinaia di film e fiction ed anche nella pellicola del regista olandese, con il ruolo del popolano. «Abbiamo girato a Bevagna dal 23 luglio al 7 agosto del 2018. Gli attori e le comparse con ruolo erano tutti francesi, mentre per i figuranti la direzione del casting è stata affidata a Federica Razza di Amelia, con i suoi collaboratori di Amelia e di Terni. Veder lavorare un regista di alto livello come Verhoeven – spiega Rito Liposi – è stato molto istruttivo, sapendo poi della partecipazione a Cannes ci ha galvanizzati. Sono stati 15 giorni duri, si girava di giorno sotto il solo cocente e di notte, ma si è creato un bel clima di amicizia e collaborazione tra noi e con lo staff che ci aiutava con acqua e frutta fresca per evitare malori dati i pesanti costumi di scena. Ci auguriamo ovviamente che vinca, ma tutta la polemica che ruota intorno al film ha sicuramente creato curiosità nelle persone, una pubblicità che sono sicuro frutterà». Insieme a Michele Rito Liposi, dalla provincia di Terni hanno partecipato come figuranti Luca Ramiviti, Maurizio Moscatelli, Carlo Menghini, Andrea Botti, Elvira Celi, Casimiro Milesi, Stefano Lucantoni, Marcello Colletti e Vincenzo Falco.

Il film

La pellicola è basata sul saggio ‘Atti impuri – Vita di una monaca lesbica nell’Italia del Rinascimento’, scritto dalla storica Judith Brown (1986), sulla vita di Benedetta Carlini, controversa figura nella storia della chiesa del XVII secolo, suora che dopo essere entrata nel convento di Pescia, in Toscana, iniziò una storia d’amore con un’altra donna, Bartolomea (interpretata da Daphne Patakia). Può essere definito a tutti gli effetti un film erotico. A Benedetta (Virginie Efira) vennero inoltre attribuiti diversi miracoli oltre a supposte visioni mistiche che la resero decisamente celebre nel suo tempo.