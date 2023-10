Botte a scuola per lo sciopero. Picchiato studente minorenne

Brutto episodio – non l’unico ma sicuramente il più grave – venerdì mattina di fronte al liceo ‘Mazzatinti’ di Gubbio. A riferirlo è il quotidiano ‘Il Messaggero – Umbria‘ in un articolo a firma di Massimo Boccucci. Durante uno sciopero organizzato dagli studenti ‘a tutela dell’ambiente e contro i cobustibili fossili’, un alunno minorenne del liceo eugubino – che non voleva patecipare allo scopero ma entrare a scuola – sarebbe stato preso a pugni da un altro, maggiorenne e maturando. Il minore, sanguinante al volto, è stato soccorso e medicato. Il tutto sarebbe avvenuto in un contesto di tensione che avrebbe opposto chi, anche formando un cordone di fronte all’ingresso del piazzale e pure chiudendo i cancelli – poi riaperti dal personale della scuola -, voleva impedire agli altri studenti di entrare, in nome della protesta; e chi invece voleva frequentare le lezioni, per lo più ragazzi giovanissimi e delle prime classi. La brutale aggressione è finita all’attenzione del dirigente scolastico Maria Marinangeli che ha convocato i genitori dei coinvolti. Possibili sia provvedimenti disciplinari nei confronti del maggiorenne, che ulteriori risvolti di carattere penale.

