Botte dopo il brindisi: lite con ferito in un ristorante del Ternano

Momenti di tensione durante la serata di capodanno, in un ristorante della zona di Penna in Teverina, in provincia di Terni. Secondo quanto appreso, due uomini – entrambi di nazionalità italiana – poco dopo la mezzanotte hanno iniziato a litigare e la tensione, forse spinta dall’alcol, è sfociata in qualcosa di più serio. Tanto che uno dei due è rimasto ferito – in maniera non grave – ad un braccio, con lesioni che sarebbero state causate da un vetro rotto, forse di una bottiglia. L’accaduto è finito all’attenzione dei carabinieri della Compagnia di Amelia, intervenuti sul posto per riportare la calma fra i due contendenti e ricostruire la vicenda. L’uomo rimasto ferito è stato medicato in ‘codice verde’ presso il pronto soccorso dell’ospedale di Terni.

