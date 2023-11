Breda: «Abbiamo voglia di dare una svolta al campionato»

di Gianni Giardinieri

Prima conferenza stampa del neo allenatore rossoverde Roberto Breda, alla vigilia della gara contro lo Spezia di mister Alvini (fischio d’inizio domenica 12 novembre alle ore 16.15, stadio ‘Alberto Picco’). Partita delicatissima per entrambe le squadre, alla disperata ricerca di punti. Critica la posizione dell’allenatore spezzino, a cui probabilmente è stata concessa, contro le Fere, l’ultima chance. Settimana piena di lavoro per mister Breda, che ha lavorato sia sul piano fisico che su quello tattico. Da non escludere, per la Ternana, il passaggio alla difesa a quattro, con Falletti trequartista, due punte e una mediana a tre. Di seguito le dichiarazioni del tecnico trevigiano.

Condizioni della squadra e modulo tattico

«La squadra l’ho trovata bene e con il giusto atteggiamento. Dobbiamo alzare l’autostima ma i ragazzi hanno voglia di dare una svolta a questo campionato. Ci siamo detti che nelle difficoltà non dobbiamo essere passivi. Non dovremo avere alibi. Cambierò qualcosa a livello tattico ma quello che è stato fatto finora non è tutto da buttare. In questo momento comunque, avere soluzioni definitive è difficile. Non ho tempo da perdere e ora dobbiamo fare punti».

Situazione atletica e Viviani

«Domani avrò la risposta su questo punto. I ragazzi comunque hanno sempre spinto e fatto un’ottima settimana, Viviani compreso».

Motivazioni in campo e Lo Spezia

«Più che di motivazioni parlerei della voglia di risolvere problemi. Voglio una squadra che guardi sempre avanti. Lo Spezia ha giocatori sicuramente forti ma non è ancora diventata squadra. Alvini è un ottimo tecnico ma in questo momento loro hanno delle difficoltà».

Falletti

«L’idea è di mettere in condizione tecnica e psicofisica Cesar. Con lui naturalmente anche gli altri, anche se Falletti è un giocatore particolarmente importante. Con me ha fatto anche la mezzala, seppure in poche occasioni».

Gioventù ed esperienza

«Non guardo l’età e voglio che tutti spingano allo stesso modo. Esperienza ed entusiasmo sono fattori importanti e a questa squadra non mancano».

Txus, De Boer, Travaglini

«Ho avuto modo di vederli e posso dire che sono ragazzi comunque pronti e di qualità».

Disponibili e staff aggiuntivo

«Sono tutti disponibili, anche se qualcuno ha avuto qualche acciacco. Per lo staff stiamo definendo qualche ingresso».

Nuova norma sugli allenatori

«Posso dire che con questa novità ci sono meno posti di lavoro».