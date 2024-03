Cade dopo aver bevuto, viene soccorso dal 118 e aggredisce un operatore sanitario

Percosse aggravate a danni di un operatore sanitario. Questo il motivo per il quale un 38enne – già gravato da precedenti – è stato denunciato dalla polizia di Stato del commissariato di Assisi: era stato soccorso dal personale del 118 dopo che è stato trovato a terra con una ferita alla testa, «verosimilmente causata da una caduta accidentale dovuta all’abuso di sostanze alcoliche». Poi, in ospedale, ha iniziato ad agitarsi percuotendo al viso l’infermiere che si era attivato per contenerlo. Una volta riportato alla calma, il 38enne – ha rifiutato le cure oltretutto – è stato denunciato.

