Cade sugli scogli e finisce in ospedale: difficile il soccorso

Un urlo a spezzare la tranquillità del mare. Una brutta esperienza per il turista perugino di 80 anni che lunedì 26 giugno era in vacanza in Salento con il figlio. Nel pomeriggio è scivolato sugli scogli cadendo malamente e facendosi non poco male tra ferite e fratture procurate. L’episodio è successo a porto Miggiano, una delle spiaggie più belle nel comune di Santa Cesarea Terme in Puglia. Non sono stati facili i soccorsi: iniziati dalla guardia costiera via mare con il gommone che lo hanno immobilizzato e portato sulla spiaggetta, continuati dai vigili del fuoco di Tricase che hanno dovuto aiutarlo a percorrere una salitina e completati dal 118 che lo hanno portato in ospedale. L’anziano è stato portato in sicurezza. E’ proprio il caso di dirlo: tutto bene quello che finisce bene.

