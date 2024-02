Calcio da tavolo: il ternano Mattiangeli trionfa al Major di Francia

Vittoria al Major di Parigi, 11° Major e 30° titolo internazionale FISTF. Weekend trionfale per l’avvocato ternano Francesco Mattiangeli che a Parigi ha vinto il Major di Francia di calcio da tavolo, torneo prestigioso e tra i più importanti del circuito FISTF (Federation Sport Table Football). Con i Bologna Tigers del presidente Marinucci, nei quali milita ed unitamente a Fabrizio Fedele, Alberto Di Maggio, Andrea Di Vincenzo e Sergio Ramos, Mattiangeli aggiudicato la competizione a squadre. Dopo il primo posto nel girone eliminatorio con tutte vittorie, i felsinei hanno eliminato agli ottavi di finale gli spagnoli dei Tiburores Siviglia, ai quarti i padroni di casa di Issy le Moulineaux, in semifinale i belgi dell’Hennuyer ed in finale i favoriti della vigilia: i maltesi de La Valletta sconfitti per 3 a 0. Si tratta dell’11° Major in bacheca e 30° titolo internazionale FISTF in carriera per l’avvocato di Terni che vanta anche due Champions ed un’Europa League. Grande la soddisfazione per Mattiangeli che parla di «vittoria inaspettata ed emozionante. Non eravamo i favoriti, pur avendo vinto qui il titolo lo scorso anno, ma siamo riusciti a ripeterci senza perdere un un singolo incontro». Un po’ di delusione, invece, per la prova individuale nella categoria Veteran dove, dopo aver superato i primi turni eliminatori, Mattiangeli è stato poi eliminato ai sedicesimi di finale dall’italiano Canicchio. In gara in entrambe le competizioni anche l’altro giocatore ternano, Alessandro Arca dei Master Sanremo: curiosamente i due si sono affrontati nella gara a squadre con vittoria di Mattiangeli per 2 a 0. Al torneo hanno preso parte 36 squadre e oltre 150 atleti distribuiti nelle varie categorie provenienti da Austria, Belgio, Francia, Italia, Inghilterra, Germania, Grecia, Spagna, Portogallo e Tunisia. Prossimo appuntamento internazionale è il Major di Frameries (Belgio), il ‘Wimbledon della calcio da tavolo’, in programma il 2 e 3 marzo prossimi.

