Cascia: sperona l’auto dell’ex moglie e la minaccia. Arrestato operaio

Un operaio 51enne di Cascia è stato arrestato in flagrante dai carabinieri del locale comando stazione per atti persecutori nei confronti dell’ex moglie. Secondo quanto ricostruito dall’Arma, l’uomo si era appostato con la propria auto lungo la strada regionale 320, tra Cascia e Roccaporena, e al passaggio dell’auto della ex moglie – una utilitaria – ha iniziato a seguirla con la propria fino a speronarla. La donna è stata costretta a fermarsi e poi è riuscita a riprendere la marcia, per dirigersi a casa. Ma i problemi non erano finiti. L’ex marito l’ha raggiunta anche lì ed ha iniziato a minacciarla e offenderla. Da qui l’intervento dei carabinieri che, oltre ad accertare lo stato di ubriachezza dell’uomo, lo hanno arrestato in flagrante e posto ai domiciliari in attesa della convalida da parte del tribunale di Spoleto.

