Castel Ritaldi: casa, garage e terreno con un reddito di 6 mila euro. Scatta sequestro

Con un reddito di 6 mila euro l’anno, si era comprato un appartamento di sei vani, un garage di 120 metri quadrati ed un terreno a Castel Ritaldi (Perugia). Un’incongruenza che ha catturato l’attenzione della Guardia di finanza di Perugia che, attraverso il Gico e il Nucleo di polizia economico finanziaria, ha condotto un’indagine sul soggetto. Si tratta di un pluripregiudicato originario della Campania, già sottoposto a sorveglianza speciale, con diverse condanne per reati di droga ed armi e imputato per associazione per delinquere finalizzata al traffico degli stupefacenti. L’uomo, in applicazione della normativa antimafia, è stato colpito dal seqestro di beni immobili ai fini della confisca. L’ipotesi degli inquirenti – in campo la procura di Perugia – è che lo squilibrio fra redditi e tenore di vita, si fondi su patrimoni illeciti nella disponibilità del soggetto, accumulati negli anni attraverso il suo ruolo definito «non secondario» nel contesto criminale della droga.

Condividi questo articolo su