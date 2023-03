Castori racconta le sue origini. L’evento all’auditorium davanti a un parterre de rois

di G.R.

C’erano praticamente tutti. Dalla dirigenza, composta dal presidente Massimiliano Santopadre, il team manager Massimiliano Rossi, il direttore generale Attilio Matarazzo e il direttore sportivo Renzo Castagnini, a molti giornalisti sportivi, con la presenza anche del presidente dell’Ussi Umbria Antonello Ferroni, passando per le vecchie glorie Serse Cosmi, Fabrizio Ravanelli e Franco Vannini, l’editore di Minerva Roberto Mugavero, i compagni di lavoro e alcune amicizie personali. L’evento tanto atteso della presentazione della biografia di Fabrizio Castori («La storia di mister promozioni») tenutosi giovedì all’auditorium nella sede del Comitato Regionale Umbria Figc-Lnd di Prepo ha avuto un parterre de rois come merita la storia di un uomo che ha scritto il suo nome nel calcio italiano ottenendo estimatori a tutti i livelli e tutte le latitudini. Un modo piacevole per scoprire da vicino il passato vincente dell’attuale tecnico del Perugia. La storia di un uomo vero dai valori sani e accompagnato sempre da una grande famiglia, prima che di un professionista vincente in grado di inanellare promozioni e salvezze miracolose. Il quadro insieme al tecnico marchigiano e agli autori del libro Massimo Boccucci e Simone Paolo Ricci lo dipingono anche i vari ospiti che il conduttore di serata Riccardo Marioni chiama a salire sul palco di volta in volta. Un’occasione forse mancata per i molti tifosi che, per scelta o meno, non si sono presentati all’appuntamento. Si è parlato di calcio, di uomini e di vita. Sarà comunque possibile recuperarlo lunedì sera su UmbriaTv.