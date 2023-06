Non si fermano gli eventi a Casteltodino. Concluso il Palio de l’Acuto, da mercoledì 28 giugno a domenica 9 luglio è tempo dell’edizione 2023 della Festa di Casteltodino presso gli impianti sportivi: cucina tipica umbra, musica, pizza al testo alla casteltodinese e, tra gli eventi principali, il II memorial ‘Lorenzo Marcelli’ in programma l’ultimo giorno in occasione del sesto raduno di auto e moto d’epoca. Taverna aperta da venerdì 30 giugno.

APRILE 2019, LA SCOMPARSA DI LORENZO MARCELLI