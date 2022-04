Cesi-Carsuale e ritorno per la gara podistica con oltre 200 sportivi

Dopo sei anni, domenica 25 aprile è tornata una classica del podismo ternano e non solo, la Cesi-Carsulae-Cesi, gara podistica su strada di 10 chilometri. Sono stati circa 200 i partecipanti alla manifestazione, tra atleti competitivi e camminatori, che si sono dati battaglia su un percorso affascinante e pieno di saliscendi. Percorso che ha interessato per la prima parte il centro storico di Cesi per poi snodarsi lungo la provinciale che porta al parco archeologico di Carsulae dove i concorrenti, una volta entrati, hanno corso tra gli scavi dell’antica città romana passando per la prima volta sotto l’arco di San Damiano per poi ritornare verso il traguardo di Cesi. In campo maschile il vincitore è stato Riccardo Ridolfi della Duesse Spoleto, tra le donne la vincitrice è stata Manuela Piccini dell’Athletic Terni. La sfida per i piazzamenti alle spalle dei vincitori ha entusiasmato gli spettatori: nella classifica dei gruppi al primo posto si è classificata l’Amatori Podistica Terni, al secondo l’associazione Myricae sempre di Terni e al terzo posto l’Athletic Terni. Un ringraziamento particolare, da pare degli organizzatori, va al Comune di Terni per aver messo a disposizione i locali dell’ex chiesa di San Michele Arcangelo e per la collaborazione dimostrata su più fronti. Ringraziamenti anche alla pro loco di Cesi e all’associazione Oros, senza dimenticare l’Aics e il centro visita e documentazione ‘Ciotti’ di Carsulae per aver conssentito di percorrere la vecchia via Flaminia all’interno del parco archeologico.

