Incidente sabato, nella tarda mattinata, per un ciclista umbro che stava facendo cross sul monte Tezio: addentratosi in una zona impervia, è caduto fratturandosi una gamba. Sul posto, per recuperarlo, vigili del fuoco, 118, Soccorso alpino e speleologico, elicotteri Icaro e Drago 115, con a bordo medico anestesista rianimatore, un infermiere ed un tecnico di elisoccorso. L’intervento è ancora in corso.

