Città di Castello, positivo un 35enne

Terza positività al Covid-19 a Città di Castello (Perugia). A comunicarla, venerdì, è stato il sindaco Luciano Bacchetta: «Si tratta di un 35enne in isolamento coattivo. Al momento abbiamo tre persone positive sul territorio, tutti uomini e piuttosto giovani a cui auguriamo una pronta guarigione. La loro età, comunque, è indicativa di come siano cambiati i connotati del virus, in questa fase». Il primo cittadino ha anche affermato che i tamponi sin qui effettuati nella zona di Trestina, legati ad una delle tre positività, abbiano tutti dato esito negativo.

SPECIALE CORONAVIRUS – UMBRIAON

«Bravi tifernati»

Il primo cittadino rifernate raccomanda «assoluta prudenza e l’uso di strumenti per ridurre il rischio, ma proseguendo a fare vita sociale. Fra l’altro – osserva Bacchetta – devo complimentarmi con i miei concittadini per come in queste serate, anche ieri (giovedì, ndR) nel concerto in ricordo di Ivano Pescari, siano state quasi sempre rispettate le misure previste, a partire dall’uso della mascherina. C’è consapevolezza e serietà, senso di responsabilità. Avanti così, in un contesto, il nostro, al momento relativamente tranquillo».