Covid, 27 nuovi casi ma 2.534 tamponi e un altro ricovero in meno

Ventisette nuovi positivi in Umbria nelle ultime 24 ore: l’aggiornamento è della Regione, alle ore 12.10 di mercoledì 2 settembre. Contemporaneamente sono state registrate anche 7 nuove guarigioni che portano il totale a 1.447. Gli attuali positivi in Umbria salgono così di 20 unità ed arrivano a 303. Dall’inizio dell’emergenza, in Umbria sono risultate affette da Covid-19 1.830 persone (+27), numero che comprende guarigioni e decessi (quest’ultimi sempre fermi ad 8o). Circa i tamponi, ne sono stati eseguiti 2.534 – numero notevole – per un totale di 158.956 test.

I nuovi casi e le guarigioni

I 27 nuovi casi di coronavirus riguardano i territori comunali di Castel Viscardo (1, era ‘covid free’), Corciano (3), fuori regione (8), Gubbio (2), Norcia (1), Orvieto (1), Passignano sul Trasimeno (1), Perugia (6), Spoleto (1), Terni (1), Torgiano (1). Le guarigioni sono invece relative ai territori di Bastia Umbra (1), Orvieto (1), Perugia (5).

Ricoveri e isolamenti

Le persone positive al Covid, attualmente ricoverate in Umbria, sono 10 (-1). Di queste, 7 (-1) all’ospedale ‘Santa Maria’ di Terni dove non ci sono pazienti in intensiva. Le altre 3 (=) sono a Perugia, con 2 pazienti in terapia intensiva. Le persone in isolamento sono 1.844 (-7) e quelle uscite sin qui dalla misura sono 35.260 (+204).

Narni, due positivi fuori regione

Il sindaco di Narni, Francesco De Rebotti, ha comunicato mercoledì mattina i casi di una «coppia di cittadini non narnesi, residenti fuori regione e domiciliati a Narni. La positività dei soggetti è legata alla presenza di casi di positività di loro famigliari residenti fuori regione; per questo motivo la coppia era già in isolamento domiciliare fiduciario dal 24 agosto scorso ed entrambi sono casi del tutto asintomatici. Rientrano quindi nei casi cosiddetti ‘fuori regione’ come riportato nelle comunicazioni delle Usl. Ora saranno sottoposte ad isolamento domiciliare obbligatorio ed è in corso, anche per questi casi, la puntuale ricostruzione epidemiologica per ricostruire gli eventuali contatti che risultano solo in ambito famigliare. Nel frattempo – conclude – proseguono le tamponature dei soggetti narnesi in precedenza positivi, che stanno dando un esito incoraggiante (primi tamponi negativi) in attesa di cessazione del contagio al secondo tampone che si sta effettuando in queste ore».

