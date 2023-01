Incidente stradale nella notte fra il 31 dicembre e il 1° gennaio nella zona di Città di Castello (Perugia), in particolare nella frazione di Bivio Lugnano. Il bilancio – riferito dalla Usl Umbria 1 – è di tre persone rimaste ferite. Tutte sono state ricoverate in ospedale ed una è stata operata e si trova in prognosi riservata.

