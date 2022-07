Clinica-stadio, la Lega: «Getti la maschera chi non vuole bene a Terni»

di David Veller e Devid Maggiora

Referente provinciale e comunale – Lega Terni

Chiediamo al Pd ternano di prendere una posizione chiara e netta relativamente alle dichiarazioni dei loro compagni di partito, una volta per tutte facciano capire ai cittadini ternani se vogliono o meno il progetto stadio. Anche a seguito dei recenti voti di astensione in consiglio comunale, non si capisce quale sia la loro reale posizione in merito e se stiano davvero facendo il possibile per sostenere il progetto oppure, sotto sotto, tifano per un fallimento per poi poter dire ‘…noi ve l’avevamo detto’. Dal comunicato diffuso venerdì sera si evince confusione, tante parole e frasi di circostanza e non si capisce quale sia la loro posizione in merito. È giusto che i cittadini sappiano come la pensano i loro rappresentanti.

I piddini si lamentano dei problemi della sanità in Umbria, dimenticando sia che per 50 anni hanno governato loro, sia lo scandalo sanitopoli. Accettiamo consigli su tutto, ma non su come si gestisce la sanità da chi l’ha distrutta. Perchè non vogliono dare ai cittadini ternani l’opportunità che altre città hanno? Perchè si ostinano a privare i ternani di una clinica convenzionata quando Perugia è largamente coperta anche da questo punto di vista? Perché continuano a parlare di riequilibrio tra Terni e Perugia, quando sono i primi a non fare nulla per raggiungerlo? E perchè parlano solo ora di riequilibrio dopo aver contribuito per anni a determinare una situazione di estremo squilibrio nei confronti del capoluogo di regione? Ci chiediamo come mai gli esponenti del Pd regionale siano rimasti così in silenzio. Il loro assordante silenzio cosa nasconde? È vero che l’infelice lettera di ieri arriva da un circolo di Perugia, ma siamo sicuri che questo sia il pensiero del partito ad un livello più ampio. Da nessun esponente Dem è arrivata una presa di posizione netta. Che ci sia dietro un disegno di cui i cittadini sono all’oscuro? Vista la mancanza di chiarezza, dubitare crediamo sia lecito. Come Lega siamo stati sempre chiari, a tutti i livelli ed abbiamo sempre esposto la nostra posizione e ci batteremo per superare qualsiasi criticità.

La realizzazione di questa struttura è troppo importante per Terni e per l’Umbria, è un’occasione da non perdere e chi metterà i bastoni tra le ruote per ostacolare il percorso, si assumerà la responsabilità di averlo fatto. Noi siamo sempre al fianco di chi crea sviluppo, posti di lavoro e di chi valorizza il territorio. Il progetto è ambizioso e abbiamo il dovere di impegnarci tutti per sostenerlo. Chi non vuole bene a Terni e all’Umbria, si faccia avanti e getti la maschera. Siamo stufi di questi teatrini.