Coltiva marijuana ad Acquasparta: 30enne ternano denunciato

Un 30enne originario di Terni è stato denunciato a piede libero dai finanzieri del Gruppo di Terni – con il coordinamento del nuovo comandante provinciale, colonnello Mauro Marzo – per produzione, coltivazione e detenzione illecita di sostanze stupefacenti. L’attività è stata sviluppata durante un servizio di controllo nelle campagne di Acquasparta (Terni) dove, all’interno del giardino di un casolare abbandonato, le Fiamme Gialle hanno individuato una piantagione ‘artigianale’ di cannabis. Le piante, dotate di un sistema di irrigazione a goccia e inserite una ad una all’interno di pneumatici usati, erano quasi pronte per la raccolta. I militari del Gruppo di Terni hanno così sequestrato 17 piante di canapa indiana alte fra 57 e 123 centimetri, per un peso di oltre 5 chilogrammi, e – a seguito della perquisizione domiciliare a casa del 30enne, residente nella zona di Acquasparta e individuato a seguito di una rapida indagine – 77 grammi di hashish, 12 di marijuana e 14 semi di canapa indiana. Il sistema di irrigazione individuato nelle pertinenze del casolare, è stato posto sotto sequestro: si tratta di un serbatoio di oltre 400 litri, un temporizzatore e tubi in plastica per l’irrigazione a goccia, oltre a sei contenitori di fertilizzante. Il ternano è stato così denunciato all’autorità giudiziaria competente.

