Commercio a Terni, in corso Vecchio c’è chi investe e si allarga

di S.F.

Il commercio a Terni non è che stia andando granché in termini di aperture/chiusure e non da pochi mesi. Le seconde – almeno nel trend recente – superano le prime. Fatto sta che tra le attività storiche c’è chi ha ancora voglia di investire ed ampliarsi: sta per accadere in corso Vecchio, a pochi passi dal teatro Verdi.

Mercoledì è stata depositata al Suape del Comune un’apertura al civico 110. Per ora dall’esterno poco si vede se non qualche bottiglia di vino in alto: da quanto appreso si tratta di un ampliamento della famiglia di origine nursina Basconi, presente a Terni da oltre 60 anni con prodotti legati in particolar modo al mondo della norcineria e già in corso Vecchio con più locali. Ora il nuovo tentativo con ulteriori 100 metri quadrati da sfruttare.